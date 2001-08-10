Ярмарка «Вкус и качество» собрала больше тысячи сахалинцев
Местные деликатесы представили на выставке в Южно-Сахалинске. Посетителям гастрономической ярмарки «Вкус и качество» предложили сыры, домашние колбасы, пельмени ручной лепки, мёд-суфле и крем-мёд, кондитерские изделия ручной работы, авторские напитки и живые питательные ростки. Широкий ассортимент товаров представили 14 сахалинских и 1 приморская компании.
– Впервые подобную ярмарку мы провели в сентябре прошлого года. Она вызвала большой ажиотаж среди сахалинцев и гостей острова, – отметила организатор гастровыставки Марина Медведева. – В этот раз мы пригласили нескольких предпринимателей с прошлой ярмарки, а также начинающих сахалинских бизнесменов и уже хорошо зарекомендовавших себя островных производителей товаров.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства Сахалинской области, мероприятие посетили более тысячи гостей. Они смогли не только попробовать и приобрести уникальную продукцию, но и поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить ценные призы, которые предоставили участники и организаторы ярмарки.
– Товары разбирают быстро, спрос высокий, людям нравится, а всё – потому что натуральные продукты, – рассказала одна из участниц ярмарки Ирина Сироткина.
Организатором мероприятия выступил сахалинский «Центр поддержки предпринимательства», созданный по поручению главы региона Валерия Лимаренко в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Сегодня на островах действует большое количество мер поддержки развития малого и среднего бизнеса. «Центр поддержки предпринимательства» бесплатно консультирует по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования и маркетингового сопровождения, а также оказывает помощь в составлении и экспертизе договоров, соглашений и учредительных документов. Для действующих предпринимателей и тех, кто только собирается открыть своё дело. проводят семинары, конференции, форумы, круглые столы, организуют специальные обучающие программы, бизнес-миссии, конгрессы, выставки и ярмарки.
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