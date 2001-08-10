Сделать КТ легких теперь могут холмчане
Проверить здоровье органов дыхания приглашают жителей Холмского района. Центральная районная больница присоединяется к масштабной кампании, направленной на раннюю диагностику рака легкого.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве здравоохранения Сахалинской области, скрининг рака легкого методом низкодозной компьютерной томографии теперь доступен и жителям Холмского района. Обследование органов дыхания ежедневно будет проводиться в стационаре Холмской центральной районной больницы. В эти выходные профилактическую процедуру уже прошли 48 человек.
- Низкодозная компьютерная томография позволяет быстро и эффективно проверить здоровье легких, - главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко. – Несколько минут, которые человек тратит на исследование, могут спасти ему жизнь. Процедура проводится бесплатно, записаться на исследование можно у своего участкового терапевта.
Кампания по выявлению рака легкого в Сахалинской области стартовала в августе прошлого года. В настоящее время исследование органов дыхания проводится в Южно-Сахалинске на базе консультационно-диагностического центра и областного онкологического диспансера, а также в центральных районных больницах Корсаковского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Ногликского, Долинского и Невельского районов. За шесть месяцев было обследовано 4446 островитян. Онкопатология заподозрена в 142 случаях.
- Главная задача медиков - выявить заболевание на ранней стадии, когда оно клинически никак еще не проявляется, - говорит заведующий центром лучевой диагностики консультативно-диагностического центра Дмитрий Пшекарский. – Для проведения исследования на компьютерных томографах используются специальные протоколы для снижения лучевой нагрузки - мы до минимума уменьшаем ее дозу, сохраняя при этом качество исследования.
Специалисты отмечают, что особенно важно пройти диагностику пациентам из групп риска. К ним относятся пациенты старше 55 лет, люди со стажем табакокурения от 15 лет, а также все, у кого родственники перенесли онкологическое заболевание легких.
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