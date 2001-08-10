Соревнования по зимней рыбалке прошли на Буссе
В последний день зимы, который в этом году пришелся на 29 февраля, на озере Большое Буссе состоялись соревнования среди рыболовов-любителей - «Буссе-2020». Организатором мероприятия выступил департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа, а его непосредственным проведением на льду занимались специалисты Центра молодежных инициатив.
Если в марте прошлого года во время первых стартов, проводимых сотрудниками Центра, в соревнованиях приняли участие 43 человека, то в этом году на лед вышли уже 86 рыбаков-любителей из Корсакова, Южно-Сахалинска, Долинска, населенных пунктов Корсаковского района, а также гости из Владивостока. Для проведения соревнований на льду был огражден специальный участок, где рыбаки после регистрации и разъяснения условий соревнований, по команде пробурили лунки и занялись рыбной ловлей.
«Время спортивных состязаний было ограничено полутора часами, - рассказали ТИА "Острова" в администрации Корсакова. - В отличие от соревнований, которые были организованы и проведены на высоком уровне, рыба, к сожалению, подобной организованностью в этот день не отличалась. Иначе чем объяснить тот факт, что клева практически не было, за редким исключением, ни у кого из участников соревнований. Тем не менее, рыбаки не унывали – безветренная солнечная погода способствовала хорошему и бодрому настроению всех без исключения любителей подледной ловли, участников соревнований «Буссе-2020»».
Приз за первую пойманную рыбу достался Ярославу Марченко, сумевшему поймать небольшого окунька. Приз за самый крупный экземпляр рыбы - у Валерия Кузьмина. Самым возрастным участником соревнований стал Василий Богодухов, самым молодым – Софья Ковальчук. Всем им были вручены сертификаты на 3000 рублей на покупку в магазине «Астарта». В скоростном бурении лунок не было равных Михаилу Хан, в награду ему - сертификат на 5000 рублей. Главным же героем соревнований стал Василий Ясикава из Южно-Сахалинска, которому достался главный приз – сертификат на 30000 рублей на покупку в магазине «Астарта». Второе место занял Виктор Ведяшкин (сертификат на 20000 рублей), третье – Валерий Кузьмин (сертификат на 10000 рублей).
Помимо этого, организаторы соревнований провели лотерею, где в качестве утешительных призов разыгрывались самые различные рыбацкие мелочи – удочки, блесны, рукавицы, рыболовные шумовки. Подарков, разыгрываемых в лотерее, было настолько много, что большинство рыбаков-любителей получили какую-либо рыбацкую принадлежность. Участники соревнований хорошо отдохнули на свежем воздухе, получили заряд отличного настроения, бодрости и здоровья.
- Мы с мужем постоянно ездим на зимнюю рыбалку. Это здорово, когда тобой движет азарт - поймаешь рыбу и кажется, что счастливей тебя нет на льду человека! Хочется песни петь, - рассказала участница соревнований Дарья Таинкина.
Солидарна с Дарьей и самая юная участница соревнований девятилетняя Софья Ковальчук:
- Меня мама и папа на зимнюю рыбалку стали брать совсем недавно. Но я уже освоилась, научилась ловить рыбу. Мне очень нравится это занятие.
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