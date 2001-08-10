Поронайцы широко отпраздновали окончание масленичной недели
Жители и гости Поронайска широко отметили последний день масленичной недели. Народные гуляния, посвященные проводам зимы, прошли сегодня на городской площади. В этот день для гостей праздника было подготовлено множество игр, развлечений и народных забав, сообщили ТИА "Острова" в администрации Поронайска.
Открыли масленичное веселье задорные скоморохи, представив зрителям театрализованное представление. На сцене выступили лучшие творческие коллективы, вокальные и танцевальные номера которых сменяли всевозможные масленичные забавы и конкурсы. Весело было всем - и соревнующимся, и зрителям. Мужчины демонстрировали свою силу и удаль, дети участвовали в играх, конкурсах, водили хороводы. Самые смелые испытали свои силы и поднялись за подарками на "ледяной" столб. На протяжении всего праздника гостей развлекали и угощали блинами скоморохи и ростовые куклы.
Недалеко от сцены развернулась ярмарка предметов декоративно-прикладного творчества и товаров местных производителей. На ярмарке можно было полакомиться шашлыками, и, конечно же, блинами со всевозможными начинками.
По традиции в этот день на главной сцене также подвели итоги ежегодного конкурса масленичных кукол "Сударыня Масленица - 2020". Первое место в номинации "Кукла-малышка" занял коллектив Дома культуры "Шахтер" пгт Вахрушев. Дипломом второй степени наградили Галину Дмитриеву (детский сад "Аленушка" села Восток). Третье место жюри присудило Алисе Кобзевой (детский сад "Огонек" Поронайска). В номинации "Сударыня Масленица" победу одержал авторский коллектив СПЦ №3 (Римма Артемьева, Татьяна Никитина, Максим Гнутов, Людмила Стовпец, Маргарита Миронова). Второе место в этой номинации завоевала Екатерина Ануфриева из села Леонидово, третьим стал коллектив учащихся 6 "б" класса школы №2 (руководитель Асия Жерякова).
Не обошлось на празднике без сожжения соломенного чучела - символа уходящей зимы. Вместе с ним в огне сгорели все беды, раздоры, все плохое превратилось в прах и дым.
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