Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2020
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В Южно-Сахалинске на один день закроют часть перекрестка Комсомольская-Пуркаева
15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На день без холодной воды останутся два микрорайона Южно-Сахалинска

Два микрорайона Южно-Сахалинска на день останутся без холодной воды. Об этом сообщают в "Городском водоканале".

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 3 марта будет отключена подача холодной воды в 12 и 12А микрорайонах областного центра. Ограничение продлится с 10.00 до 00.00.

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