На день без холодной воды останутся два микрорайона Южно-Сахалинска

Два микрорайона Южно-Сахалинска на день останутся без холодной воды. Об этом сообщают в "Городском водоканале".

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 3 марта будет отключена подача холодной воды в 12 и 12А микрорайонах областного центра. Ограничение продлится с 10.00 до 00.00.