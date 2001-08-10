В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
Подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Сахалине и Курилах по состоянию на 02.03.2020 не выявлено. Власти региона принимают все меры, чтобы не допустить проникновение инфекции на территорию. Чрезвычайная ситуация с распространением заболевания сложилась на японском острове Хоккайдо. На Сахалине карантинные мероприятия организованы для всех прибывающих с территорий, где зафиксированы вспышки заболевания, сообщили ТИА "Острова" в региональном Минздраве.
- Ситуация с новым коронавирусом - повод для специальных мер, - считает министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук. – Пациенты, прибывшие из потенциально опасных стран с проявлениями вирусной инфекции, будут помещены в изолятор. При отсутствии признаков заболевания граждане должны будут провести две недели на больничном дома. За состоянием их здоровья проследят врачи и сотрудники Роспотребнадзора.
Пациенты, которые попытаются нарушить карантинный режим – будут выходить в общественные места и контактировать с окружающими, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с п. 6.3 Административного Кодекса РФ.
- Если такие нарушители появятся, региональное министерство здравоохранения оставляет за собой право обратиться в силовые структуры, - продолжает Владимир Ющук. – Вопрос безопасности наших граждан очень важный и ответственный для каждого жителя. Эти меры позволят преградить попытки завоза в область коронавирусной инфекции.
Ранее, в ходе чрезвычайной комиссии было решено приостановить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо с 5 марта и до особого распоряжения.
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