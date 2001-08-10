В Южно-Сахалинске на один день закроют часть перекрестка Комсомольская-Пуркаева

До ночи 3 марта ограничат движение с северо-западной стороны перекрестка улиц Комсомольская-Пуркаева

Часть перекрестка улиц Комсомольская-Пуркаева, с северо-западной стороны, 3 марта закроют для движения. Ограничения продлятся с 08.00 до 23.00. Подрядная организация проведет работы по врезке нового водопровода к существующему, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

Автомобилистам необходимо внимательно двигаться по крайней правой полосе ул. Комсомольской, а при повороте на ул. Пуркаева (направо) использовать полосу, предназначенную для встречного движения. Тем же, кто движется по ул. Пуркаева на восток, на время действия ограничения можно будет двигаться только по двум правым полосам.