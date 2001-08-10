В Южно-Курильском районе завершился военно-патриотический месячник. В его рамках 27 февраля ученики Южно-Курильской средней школы и Центра образования посетили военную часть, где им провели экскурсию, познакомили с военной техникой, в том числе и с вертолетами. А завершился патриотический месячник масштабным военно-строевым смотром, где 28 февраля ученики старших классов с Кунашира и Шикотана соревновались в строевой подготовке.

Команды соревновались в нескольких этапах: повороты на месте и управление командой.

Ребятам необходимо было четко выполнять приказы своих командиров. По команде «Смирно» они принимали строевую стойку. Затем, также по команде поворачивались два раза направо, два – налево и дважды кругом.

Следующий этап – выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Разойдись», «На первый, второй рассчитайсь», «Стройся», «Шагом марш» и так далее.

Третий этап – прохождение строем с песней, в том числе с равнением на руководителей смотра.

В каждом этапе оценивались четкость и громкость в подачи команд, личная строевая выправка, четкий строевой шаг. В третьем этапе также оценивались звучание и красота исполнения песни.

В итоге лучшей стала команда «Десантники» МБОУ «Центр образования» пгт Южно-Курильск. На втором – «Аврора» из средней школы райцентра. Третьими стали «Защитники России» из села Крабозаводское (о. Шикотан). Также команда шикотанцев «Аврора» из села Малокурильское была отмечена в номинации «За волю к победе».