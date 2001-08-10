Выставка газомоторной техники прошла в Южно-Сахалинске

Выставка газомоторной техники на площадке у Дома правительства Сахалинской области развернулась сегодня, 2 марта. Экспозиция организована в рамках конференции «Переход на использование природного газа в качестве моторного топлива, вызовы и возможности».

Вниманию островитян представили десятки машин, работающих на метане: грузовики, автобусы и легковые авто. Технику осмотрел и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Житель Южно-Сахалинска Артур Петросян переоборудовал свой Ford год назад.

– Я очень доволен. Затраты снизились в среднем в три раза. Приведу математический пример. Заливаю бензин на 2 тысячи рублей, езжу чуть более 200 км. Заправляю газомна 480 рублей, езжу также, – отметил Артур Петросян.

Водитель КамАЗа Игорь Михайлов рассказал губернатору, что при работе на газомоторной технике у него выросла заработная плата.

– Машина хорошая. Экологичная и очень экономичная. На доходах отражается – меньше затрат на топливо, выше зарплата – поделился дальнобойщик.

Посетители выставки могли напрямую пообщаться с владельцами техники ипредставителями компаний-производителей, сервисных и дилерских центров. Кроме того, на месте можно было договориться о покупке или переоснащении машин.

О планах по переоборудованию автомобильного парка правительства области Валерию Лимаренко рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Герман Тютюков.

– Мы формируем «дорожную карту». И всю технику правительства, естественно, с учетом технической возможности, будем переводить на газ, – отметил и.о. министра.

Сегодня на метане работают УАЗы, которые использует областной минздрав.

Глава региона поставил задачу за пять лет перевести половину транспортных средств в области на газомоторное топливо, об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В компаниях, которые переоборудуют автомобили, отмечают интерес сахалинцев к газомоторной технике. Этому способствуют меры поддержки: жителям области возмещают 70 процентов затрат на перевод машин на голубое топливо, а льготным категориям граждан – 100 процентов. Кроме того, владельцы таких авто платят транспортный налог по сниженной ставке — 50%.