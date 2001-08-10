Союз «Молодые профессионалы» поможет обучать сахалинских студентов

Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) поможет обучать сахалинских студентов. Соответствующее соглашение накануне подписали губернатор островного региона Валерий Лимаренко и генеральный директор союза Роберт Уразов. Стороны договорились о совместной реализации стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года по направлениям, касающимся человеческого капитала, передает островное правительство.

Глава региона отметил, что от системы образования во многом зависит инвестиционная привлекательность региона.

– Основа всех сфер экономики – это кадры. В ближайшие пять лет мы планируем осуществить на Сахалине и Курилах более 10 масштабных инвестиционных проектов, будет создано несколько тысяч рабочих мест, в том числе высокотехнологичных. И мы будем вместе работать над тем, чтобы сахалинская система образования обеспечивала рынок квалифицированными специалистами. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» задает самую высокую планку качества подготовки кадров, – сказал Валерий Лимаренко.

– Совместными усилиями мы будем стремиться к тому, чтобы Сахалин стал площадкой продвижения передовых технологий и трансфера лучших российских практик для стран всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Звучит амбициозно, но мы уверены, что благодаря опыту WorldSkills Russia мы достигнем ожидаемого результата. Сахалин имеет большие шансы стать успешным и по-настоящему уникальным центром подготовки высококвалифицированных кадров, – добавил Роберт Уразов.

В подготовке учебных программ будут самым активным образом принимать участие работодатели. Студентов будут готовить под запросы рынка труда и гарантированно трудоустраивать на предприятиях ведущих сфер островной экономики.

– Большой стимул к развитию региональной системы образования дал финал национального чемпионата Ворлдскиллс, который впервые прошел на Сахалине в 2018 году. Мы получили возможность перенять опыт у лучших профессионалов своего дела. После чемпионата сахалинские учреждения профобразования получили новейшее оборудование, – отметил заместитель председателя областного правительства Сергей Наумов.

В прошлом году на Сахалине открылся центр опережающей профессиональной подготовки. Здесь в короткие сроки специалисты могут пройти переподготовку, повысить квалификацию, получить новую компетенцию. А на базе Сахалинского техникума сервиса начал работать межрегиональный центр компетенций по направлению «Сервис и гостеприимство». Образовательная площадка оснащена современным оборудованием по стандартам Ворлдскиллс.

Напомним, Сахалинская область активно включилась в международное движение в 2016 году. В прошлом году в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сахалинская команда завоевала шесть наград – 2 бронзовых медали и 4 медальона за профессионализм. В рейтинге регионов островная сборная поднялась с 58 места в 2018 году на 32-ое.

На встрече глава региона и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» также обсудили возможность проведения на территории региона масштабного мероприятия международного уровня по повышению профессионального мастерства.