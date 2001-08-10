Островитянам предлагают стать волонтерами Конституции

Сахалинцы могут стать волонтерами Конституции, которые помогут гражданам России принять важное решение. Им может стать любой желающий, достигший 18-летия, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Волонтёры объяснят россиянам, какие изменения предлагаются для внесения в Конституцию РФ. По всей стране планируют отобрать 100 тысяч добровольцев. С 6 по 21 апреля в 85 регионах России они будут информировать население на более чем 3 000 точках, размещенных в местах массового скопления людей: торговых центрах, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках.

- Сегодня на Сахалине и Курилах мы сформировали большую команду добровольцев, которые регулярно работают на муниципальных, региональных, всероссийских и даже международных событиях. А для этого проекта к ним могут примкнуть все желающие и попробовать себя в добровольчестве. Сегодня мы активно подключились к процессу подачи заявок, но места для желающих еще есть, - отметила представитель регионального штаба «Волонтеры Конституции» Ульяна Приходько.

Чтобы присоединиться к большой команде добровольцев, необходимо пройти регистрацию на сайте Волонтерыконституции.рф, а также принять участие в онлайн-обучении. По его итогам потенциальным участникам проекта будет предложено пройти тест, после которого волонтёры смогут получить аккредитацию для участия в проекте. Заявку необходимо подать до 16 марта.