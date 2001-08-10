Южносахалинцы обсудили выбрали новый проект инициативного бюджетирования
Первая в этом году встреча в рамках инициативного бюджетирования состоялась в сахалинской областной библиотеке. Мероприятие было организовано для жителей Лугового и Новоалександровска, сел Новая Деревня, Березняки и Старорусское, а также территорий, располагающихся северо-восточнее пересечения проспектов Мира и Победы. Горожане обсудили и выбрали проект, который в 2020 году может претендовать на финансирование из областного бюджета, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.
Напомним, всего в областном центре должно пройти 4 собрания, на каждом из которых жители выберут один общественно значимый проект в сфере капитального строительства. В дальнейшем идеи пройдут этап отбора на итоговом собрании, на котором от Южно-Сахалинска выдвинут два проекта на общеобластное голосование, где лучший может стать победителем и получить 100 миллионов рублей на реализацию.
Вчера участники собрания единогласно проголосовали за проект спортивно-досугового комплекса, который предлагается возвести в 20-ом микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной. Обсуждение проходило при полном аншлаге — на мероприятие пришло порядка 100 человек. Разработчик проекта, председатель сахалинского отделения «Союз пенсионеров России» Лира Денисова отмечает, что у старшего поколения, проживающего в областном центре, назрела необходимость иметь свое место для досуга, куда они смогут прийти в любое время дня.
— Наш досуговый центр призван создать комфортные условия для людей старшего поколения. Организовать свободный доступ к посещению различных кружков и секций, оздоровительных и развлекательных групп, которые будут проходить в одном месте. Кроме того, наши бабушки дедушки смогут посещать центр со своими внуками, для которых также всегда найдутся развлечения, — считает Лира Денисова.
В завершение собрания были избраны делегаты для участия в подготовке документов и в защите проекта на итоговом собрании.
Стоит отметить, что встречи в рамках инициативного бюджетирования продолжаются. Уже сегодня возможность проголосовать за свой проект будет у жителей Дальнего, Санаторного, Синегорска, Ключей, Елочек, а также Южно-Сахалинска, проживающих северо-западнее пересечения пр. Мира и пр. Победы. Собрание состоится в актовом зале Восточной гимназии (ул. Южно-Сахалинская, 22). Начало мероприятия — в 18.30, к участию приглашают всех желающих. График проведения остальных встреч опубликован на сайте администрации.
Добавим, что идеи по строительству и реконструкции общественной инфраструктуры горожане могут также присылать на электронную почту специалистов отдела по связям с общественностью департамента внутренней политики Южно-Сахалинска: t.kononenko@yuzhno-sakh.ru, a.batalova@yuzhno-sakh.ru.
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