После капремонта домов сахалинцы должны меньше платить за тепло

На Сахалине и Курилах после капитального ремонта инженерных сетей и установки датчика погодного регулирования в многоквартирном доме как минимум должны снизиться платежи за услугу теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«Если в вашем доме проведен капремонт с теплоизоляцией крыши, фасада и окон, а также заменены инженерные сети и установлен датчик погодного регулирования, а платежи за услугу теплоснабжения не уменьшились, этим вопросом стоит заняться. Все работы на перечисленных конструктивах должны уменьшить цифры в строке за услуги теплоснабжения от 20 до 50%», - подчеркнул и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

По словам главы регионального оператора, одной из причин сложившейся ситуации может быть следующее: управляющая компания не приняла оборудование в эксплуатацию и не передала его в распоряжение ресурсоснабжающего предприятия.

«Во всех случаях отсутствия экономии средств жильцов после энергоэффективного ремонта необходимо обратиться к специалистам нашего Фонда», - заключил Зайцев.