Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2020
Сегодня 21:04
66,44|73,94|52,67
Холмчан просят проголосовать, какой объект в городе надо благоустроить
15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

После капремонта домов сахалинцы должны меньше платить за тепло

На Сахалине и Курилах после капитального ремонта инженерных сетей и установки датчика погодного регулирования в многоквартирном доме как минимум должны снизиться платежи за услугу теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«Если в вашем доме проведен капремонт с теплоизоляцией крыши, фасада и окон, а также заменены инженерные сети и установлен датчик погодного регулирования, а платежи за услугу теплоснабжения не уменьшились, этим вопросом стоит заняться. Все работы на перечисленных конструктивах должны уменьшить цифры в строке за услуги теплоснабжения от 20 до 50%», - подчеркнул и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

По словам главы регионального оператора, одной из причин сложившейся ситуации может быть следующее: управляющая компания не приняла оборудование в эксплуатацию и не передала его в распоряжение ресурсоснабжающего предприятия.

«Во всех случаях отсутствия экономии средств жильцов после энергоэффективного ремонта необходимо обратиться к специалистам нашего Фонда», - заключил Зайцев.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?