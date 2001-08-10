Школу Кино и продюсерский центр планируют создать на Сахалине
Школу Кино и продюсерский центр предложили создать на Сахалине. Вопрос создания автономной некоммерческой организации, которая полностью возьмет на себя организацию съемочного процесса и подготовки кадров для киноиндустрии, обсудили на первом заседании Совета при губернаторе по развитию кинематографии, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
– На Сахалине много творческих людей, которые хотят реализовать себя в кинематографе. И мы должны создать все условия, чтобы они могли делать это здесь, у себя дома, а не уезжать в другие регионы. К тому же Сахалин и Курилы способны стать востребованной площадкой для съемок фильмов, другой видеопродукции, привлечь к нам съемочные группы из разных стран, – обратился к участникам встречи Валерий Лимаренко.
Участники Совета предложили создать в регионе продюсерский центр. Он должен заняться организацией всего процесса в регионе, связанного с киноиндустрией.
– Прежде всего, для этого необходимо сформировать кинокомисию – связующее звено между органами власти и кинопроизводителями. Сегодня в России действует 16 подобных объединений и создаются новые, – сообщил представитель «Сахалинского кинодосугового объединения» Илья Шамазов.
Генеральный продюсер Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» Алексей Агранович напомнил, что в регионе уже несколько лет работают киномастерские. – С нашей точки зрения назрела необходимость организации на Сахалине базового кинематографического профессионального образования. Задачи не в том, чтобы воспитать десять тарковских и спилбергов. Важнее то, что сегодня визуальный контент является языком, на котором говорит весь мир. Необходимо уметь с этим обращаться. Мы считаем, что создание на Сахалине такой школы послужит толчком для образования индустрии, которая будет выполнять задачи не только творческие, но и поможет продвигать регион на международной арене, – отметил Алексей Агранович.
На базе Школы Кино на Сахалине предполагается проводить двухгодичные занятия на постоянной основе. Набирать будут всех желающих овладеть основами кино и видеопроизводства в диапазоне от создания документальных, короткометражных и художественных лент до профессионального изготовления рекламы. Цель – подготовка квалифицированных кадров в области режиссуры, драматургии, операторского искусства. Проект уже готовы курировать именитые режиссеры Борис Хлебников и Наталия Мещанинова, а также оператор Максим Трапо.
– Федеральное министерство культуры полностью поддерживает нашу инициативу и отмечает, что такой комплексный подход по решению задач развития кинематографии будет полезен и для других российских регионов, – сообщила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Участники Совета одобрили идею создания Школы Кино и продюсерского центра. Глава региона поставил задачу решить организационные моменты. На следующем заседании участники обсудят вопросы более детально.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:34 26 Февраля Гастрономическая ярмарка и выставка товаров пройдут в Южно-Сахалинске
14:02 26 Февраля Южносахалинцев просят оценить качество городской среды
16:12 26 Февраля Сахалинцы смогут получить социальную карту с 55 лет
09:43 27 Февраля Вступить в ряды участников «Сахалинского долголетия» теперь можно с 55 лет
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
Выбор редакции
- 14:27 Вчера Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?