Анастасия Киктева займет пост министра образования Сахалинской области

Министр образования Сахалинской области уходит в отставку. Наталья Мурашова в связи с выходом на пенсию написала заявление по собственному желанию. В сфере образования она проработала 40 лет, в должности министра – с 2014 года. Возглавит министерство Анастасия Киктева – директор департамента образования Южно-Сахалинска.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном правительстве, губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил Наталью Мурашову за эффективную совместную работу, отметил высокие профессиональные качества.

– Наталья Антоновна – настоящая труженица, досконально знающая все тонкости сферы образования. Она прошла путь от школьного учителя до министра. Именно поэтому она как никто другой хорошо знает и понимает, насколько это ответственная сфера. Наталье Антоновне удалось ликвидировать очередь в детские сады для ребят с 3 лет. При ее руководстве началось массовое строительство школ, значительно повысилось качество образования, преобразились сахалинские колледжи и техникумы. Сегодня важно продолжить и усилить работу по этим направлениям, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать качественное образование в своем родном регионе, – сказал Валерий Лимаренко.

Наталья Мурашова окончила Южно-Сахалинский государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика». Затем продолжила образование в Тихоокеанском государственном экономическом университете по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Наталья Антонова имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Она начала свою трудовую биографию учителем математики, затем работала завучем, стала директором школы. В 1991 году перешла работать в городской отдел народного образования Южно-Сахалинска, а в 1996 году возглавила эту структуру. С 2004 года трудилась в областном министерстве образования – сначала в должности первого заместителя министра, а в 2014 году стала руководителем ведомства.

Исполнять обязанности министра образования островного региона будет сахалинка Анастасия Киктева. Ее биография во многом повторяет путь Натальи Мурашовой. Она так же начала свою карьеру учителем, затем стала завучем гимназии №2 областного центра, а после – директором гимназии №3. С 2015 года возглавила департамент образования Южно-Сахалинска. Под ее руководством гимназия №3 получила новое современное здание, прошел первый международный образовательный форум ЮСОФ, разработаны проекты образовательных учреждений нового формата.