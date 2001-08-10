Соцопрос проводят для южносахалинцев

Жителей Южно-Сахалинска от 14 до 35 лет приглашают принять участие в соцопросе. Его проводит департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации областного центра.

Горожанам предлагают высказаться о том, достаточно ли в островной столице проводится работа с молодежью, хватает ли им спортивных объектов в шаговой доступности, а также внести предложения по этим вопросам.

- По статистике, практически каждый второй южносахалинец систематически занимается спортом. Для городского населения действуют 432 спортивных сооружения, но, вместе с тем, к нам постоянно поступают запросы об открытии того или иного спортобъекта в различных районах областного центра, - отметила директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина.

Пройти соцопрос можно, перейдя по ссылке. Анкетирование продлится до 11 марта включительно, отмечают в ведомстве.