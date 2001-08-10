Холмчан просят проголосовать, какой объект в городе надо благоустроить

Администрация Холмского района запускает голосование по выбору объектов благоустройства в городе. Сахалинцы могут выбрать один из трех вариантов, представленных на сайте.

Первый – территория площади Ленина. Предлагают обустроить место пешеходными дорожками, произвести озеленение, разместить скамейки, установить фонтан.

Второй объект — площадь Мира. Проектом реконструкции предусмотрено создание брусчатой пешеходной зоны, разбивка цветников, установка малых архитектурных форм и арт-объектов для улучшения эстетического вида площади.

Третий объект — площадка для выгула собак по улице Школьная, 46. Необходимость оборудования данного объекта в городе обусловлена задачами повышения кинологической культуры.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Холмского района, голосование продлится до 27 марта. Средства на реализацию проекта-победителя выделят по программе формирования современной городской среды. Завершить строительство проекта планируют в 2021 году.