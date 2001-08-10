Получить бесплатную консультацию оптометриста предлагают сахалинцам

Массовая профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с глаукомой, пройдет в четверг, 5 марта на территории ТРЦ «Мега Березка» в Южно-Сахалинске. Медицинская площадка будет работать с 13.00 до 15.30 на V этаже торгово-развлекательного центра. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном Минздраве.

Специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики будут измерять всем желающим (от 18 лет и старше) уровень сахара и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление, степень насыщения крови кислородом и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. Во время акции можно будет получить консультацию оптометриста Сахалинского центра микрохирургии глаза.

Перед измерением уровня сахара и холестерина в крови желательно за 3 часа не употреблять пищу и не курить. Акция «Островок здоровья» в областном центре будет проходить регулярно. Время и место проведения можно уточнять по телефону 43-20-66 (в рабочее время).