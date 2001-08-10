Трое специалистов сахалинских кванториумов отправились на обучение
Образовательная сессия по управлению для сотрудников сахалинской сети детских технопарков «Кванториум» прошла на базе «Сколково» в Москве. Всего участниками стали более 60 представителей технопарков страны.
От островного детского технопарка в сессии приняли участие три специалиста – Дмитрий Донской (педагог-организатор), Наталья Гоголева и Надежда Карпачева (методисты).
Сахалинцы осваивали новые инструменты для разработки образовательных проектов. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе «Кванториума».
«Мы смогли более полно понять свой функционал, расставить акценты для того, чтобы эффективно планировать время и действия. В ходе обучения было интересно обменяться опытом с коллегами других технопарков, число которых растет с каждым годом все больше», — поделилась методист ДТ «Кванториум» Надежда Карпачева.
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