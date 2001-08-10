Сахалинцам напоминают о мерах профилактики коронавируса

В связи с сезонным подъемом простудных заболеваний, а также повышенными мерами по недопущению распространения на территории РФ коронавируса типа 2019-nCoV жителям Южно-Сахалинска напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики. А также просят не поддаваться паническим настроениям, распространяющимся в социальных сетях и мессенджерах.

На сегодняшний день на территории России официально зарегистрировано три случая заболевания вирусом типа 2019-nCoV, все они являются привозными, рассказали ТИА "Острова" в администрации города. С конца декабря 2019 года, когда в мире впервые был диагностирован новый вид вирусной инфекции, опасное заболевание подтверждено почти у 92818 человек (по состоянию на 03.03.2020). Из них на сегодняшний день 48 тысяч граждан уже выздоровели.

По информации Роспотребнадзора, в 72 странах мира вне КНР зарегистрировано 10624 случая (за последние сутки прирост 1732 случая, 19,5 %). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 8,5 % - в тяжелой (6806). Летальность составляет 3,4 % - это преимущественно люди старше 80 лет, а также граждане с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Высокая смертность наблюдалась в первые недели распространения вируса, сейчас медики всего мира оперативно реагируют на проявления заболевания, но для этого граждане не должны заниматься самолечением.

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Инкубационный период составляет от 14 до 24-27 дней. Все это время носитель вируса может не иметь симптомов заболевания и заражать окружающих. Симптомы коронавируса во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, похожи на обычную простуду или грипп. В 90% случаев наблюдается лихорадка, в 70% - сухой кашель. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония, ухудшение состояния при которой идет стремительно: в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. В настоящее время медиками ведется разработка вакцины.

В России выпущено постановление главного санитарного врача и методические указания Минздрава и Роспотребнадзора, которые приравнивают 2019-nCoV к особо опасным инфекциям. Однако, отметим, что, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно от гриппа, например, в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек, а от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, - 2,1 миллиона человек.

В Южно-Сахалинске в связи с профилактикой коронавируса обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, соблюдение специальных режимов по обработке помещений массового пребывания людей, а также столовой посуды и инвентаря в образовательных учреждениях и предприятиях общественного питания.

Жителям областного центра напоминают о необходимости соблюдения стандартных мер профилактики: частое мытье рук с мылом или обработка дезинфицирующими средствами, ношение медицинских масок, соблюдение респираторной гигиены. Подробная памятка для населения и справочная информация о коронавирусе размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1642. Здесь же можно найти ответы на частые вопросы и мифы о новом типе вируса, например: почему на коронавирус не действуют антибиотики, спасет ли от опасного заболевания чеснок и безопасно ли получать посылки из Китая?

Официальная информация по заболеванию представлена на сайте Роспотребнадзора: https://rospotrebnadzor.ru. Статистику заболевания также можно отслеживать на сайте https://coronavirus-monitor.ru и в специальном бот-чате @KvirusTrackerBot

В регионе соблюдаются необходимые меры санитарно-карантинного контроля. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Единый консультативный центр: 8-800-555-49-43.