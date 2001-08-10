Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2020
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южные Курилы накроет циклон

Южные Курилы накроет циклон

Вечером 5 марта на территории Южно-Курильского района прогнозируются сильный снег (7-19 мм.), сильная метель, видимость 500 м и менее, ветер северо-восточный 25-30 м/с, порывы до ураганного (33-35 м/с). Об этом ТИА "Острова" сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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