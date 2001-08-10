Южно-Сахалинск опередил больше половины городов в рейтинге на цифровизацию
Опубликован первый Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов», разработанный Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках федерального проекта «Умный город».
Южно-Сахалинск в категории «Большие города» (с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек) занял 29-ю строчку в списке из 93 городов. Стоит отметить, что при первом подсчете «IQ городов» определялся базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год, то есть когда Южно-Сахалинск еще официально не вошел в число участников федерального проекта «Умный город», сообщили ТИА "Острова" в администрации города.
По итогам первого рейтинга индекс IQ островной столицы составил 35,19. На первом месте в данной категории по численности населения оказался Реутов с 71,35 баллами.
- Результаты первого рейтинга IQ городов - это лишь стартовая точка, поскольку оценивался уровень цифровизации по данным на конец 2018 года - прокомментировал результаты рейтинга эксперт по цифровой трансформации администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Стенько. - За прошлый год в областном центре проделана большая работа по проекту «Умный город». Прошлый год стал показательным, реализовано много инициатив, разработана дорожная карта по цифровизации, поэтому с нетерпением будем ждать индекс IQ городов за 2019 год, он станет оценкой эффективности нашей работы.
Уточним, что «IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи и содержит 47 показателей.
Методика расчета индекса утверждена приказом Минстроя России, подходы к ее определению обсуждались с экспертным сообществом, представителями регионов и муниципалитетов, участвующих в проекте. После апробирования и доработки «IQ городов» он будет синхронизирован с индексом качества городской среды.
Подробнее с реализацией проекта «Умный город» в Южно-Сахалинске можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в тематическом разделе.
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