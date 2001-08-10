Городской парк готовит для южносахалинцев праздничную программу

Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню, запланирована для южносахалинцев в городском парке 7 марта.

В субботу в центре досуга «Теремок» состоится тематическое мероприятие для молодежи от 14 лет — «Здравствуй, веснушка!». В ходе встречи гостей познакомят с шерстяной живописью и помогут создать собственную картину «Подснежники». Запись по телефону: 25-33-82. Начало в 12:00.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городского парка, в 15:00 в «Теремке» пройдет мастер-класс по скрапбукингу «Открытка для мамы» для детей от 8 лет. Запись по номеру: 25-33-82.

В честь Международного женского дня на концертной площадке картодрома пройдет программа «Женщина. Любовь. Весна». Начало в 14:00. Жителей островного региона ждут выступления коллективов и солистов Южно-Сахалинска, конкурсы и подарки.