Сахалинским родителям расскажут о воспитании в библиотеке

Лекция «Воспитание детей» в рамках проекта «Успешная мама» пройдет в областной библиотеке в предстоящую субботу, 7 марта. На занятии слушателям расскажут о различных типах семейного воспитания, а также об их влиянии на формирование личности ребенка.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, семинар проведет медицинский психолог Анна Умрихина. Начало встречи в 12:00 в молодёжном центре «Универсалка».

Необходима предварительная запись. Заявить об участии можно по телефону: 8 (4242) 45-25-28.