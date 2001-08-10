Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2020
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11:52, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским родителям расскажут о воспитании в библиотеке

Лекция «Воспитание детей» в рамках проекта «Успешная мама» пройдет в областной библиотеке в предстоящую субботу, 7 марта. На занятии слушателям расскажут о различных типах семейного воспитания, а также об их влиянии на формирование личности ребенка.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, семинар проведет медицинский психолог Анна Умрихина. Начало встречи в 12:00 в молодёжном центре «Универсалка».

Необходима предварительная запись. Заявить об участии можно по телефону: 8 (4242) 45-25-28.

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