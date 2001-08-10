Тематическая ярмарка пройдет в Южно-Сахалинске
Жителей и гостей областного центра ждут на ярмарке, посвященной Международному женскому дню. Она пройдет 7 марта на площадке возле «Дома торговли» (пр. Мира, 106). Ярмарка будет работать с 10:00 до 15:00.
"Традиционно, предприятия сахалинских производителей представят широкий ассортимент продукции: рыбная продукция - рыба, морепродукты, прессервы, консервы), продукция предприятий сельского хозяйства, пишевой и перерабатывающей промышленности - овощи, молоко, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, мясо кур и яйцо, а также хлебобулочные изделия", - рассказали в администрации города.
Кроме того, на площадке будет работать зона фуд-корта, где будут представлены блюда национальных кухонь (корейская, татарская, узбекская, азербайджанская, таджикская), а так же их дегустация.
Гостей ярмарки ждет и развлекательная программа. В 11 утра откроется выставка рисунков воспитанников детских садов Южно-Сахалинска. С 11:00 до 15:00 будут проводиться творческие мастер-классы. На ледовой площадке, расположенной на ярмарке, с 12:00 стартуют веселые старты и викторина. Кроме того, для горожан сахалинские диаспоры подготовили творческие выступления. Начало — в 13:00.
Напоминаем, каждую субботу с 10.00 до 15.00 будет организована ярмарка выходного дня. В будние дни покупателей ждут с 10.00 до 16.00.
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