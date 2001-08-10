Сахалинцев научат заботиться о бездомных животных
Движение ЭКА запустило всероссийский онлайн-флешмоб “Мы в ответе за тех, кого приручили”. Прект направлен на то, чтобы дать людям полноценное представление о проблеме бездомных животных в России и рассказать, что каждый может сделать для ее решения.
В рамках флешмоба 11 марта пройдет просветительский вебинар с участием президента Центра защиты прав животных “ВИТА” Ириной Новожиловой и и.о. директора Международного благотворительного фонда “Дарящие надежду” Светланой Сафоновой. Эксперты дадут широкий взгляд на проблему, расскажут о благотворительных фондах и приютах, а также ответят на вопросы участников.
Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на платформе Ecowiki.ru и выполнить несколько полезных действий:
- рассказать свою историю о том, как вы взяли животное с улицы или из приюта; либо историю помощи животному с улицы (отвезли к ветеринару, соорудили дом и т.д.);
- написать пост с подробной информацией о ближайшем приюте или фонде помощи бездомным животным;
- принести в приют корма, лекарства, теплые вещи;
- стать волонтером приюта;
- оказать посильную финансовую поддержку приюту или фонду;
- поделиться своим опытом в соцсетях с хештегами #пушистыйфлешмоб #эковики, мотивируя окружающих заботиться об уличных животных.
Организаторы подготовили подробные рекомендации о каждом виде помощи, чтобы присоединиться могли все желающие.
Флешмоб является бессрочным, поэтому стать его участником и выполнять добрые задания можно в любое время.
“По данным зоозащитных организаций, на улицах в России находится 14-20 миллионов собак и 7-40 миллионов кошек, - говорит Анна Кудашева, координатор проекта “Эковики”. - Наши простые советы вдохновят людей прямо сегодня сделать что-то полезное для бездомных животных, будь то поиск любящего хозяина, поддержка приюта или распространение информации, что взять животное с улицы или из приюта намного лучше, чем купить у заводчика”.
Флешмоб “Мы в ответе за тех, кого приручили” стартовал на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе было запущено 11 просветительских онлайн-флешмобов, их участниками стали более 10 тысяч человек. Самые активные получили полезные экопризы.
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