Открытое областное первенство по интеллектуальным играм «ПерСах-2020» пройдет в Южно-Сахалинске. Всех желающих ждут 4 и 5 апреля в конгресс-холле «Столица».

Как сообщает ТИА "Острова" организатор - клуб "Логос", в школьном зачете пройдут состязания в дисциплинах: «Своя Игра», «Хамса», «Интеллектуальное многоборье». Детские и взрослые команды проверят свои силы на дистанции из 72 классических вопросов в формате «Что? Где? Когда?».

Более подробную информацию, а также новости первенства, можно найти в официальной группе Вконтакте. Там же разместят положение о проведении, форму регистрации для школьников и регламенты игр.

Для регистрации команды в общем зачете (взрослые, студенты) необходимо заполнить форму, перейдя по ссылке.