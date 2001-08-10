Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2020
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14:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Первенство по интеллектуальным играм «ПерСах-2020» пройдет в Южно-Сахалинске

Первенство по интеллектуальным играм «ПерСах-2020» пройдет в Южно-Сахалинске

Открытое областное первенство по интеллектуальным играм «ПерСах-2020» пройдет в Южно-Сахалинске. Всех желающих ждут 4 и 5 апреля в конгресс-холле «Столица».

Как сообщает ТИА "Острова" организатор - клуб "Логос", в школьном зачете пройдут состязания в дисциплинах: «Своя Игра», «Хамса», «Интеллектуальное многоборье». Детские и взрослые команды проверят свои силы на дистанции из 72 классических вопросов в формате «Что? Где? Когда?».

Более подробную информацию, а также новости первенства, можно найти в официальной группе Вконтакте. Там же разместят положение о проведении, форму регистрации для школьников и регламенты игр.

Для регистрации команды в общем зачете (взрослые, студенты) необходимо заполнить форму, перейдя по ссылке.

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