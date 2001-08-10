Не реже раза в год будет обновляться перечень жизненно важных лекарств
С 1 июля 2020 года в России должен появиться Федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатные лекарства. При этом все жизненно важные препараты можно будет получить без прохождения медкомиссии, а их перечень станут обновлять не реже раза в год. Такой законопроект, разработанный кабинетом министров, комитет Госдумы по охране здоровья намерен обсудить на своем заседании сегодня, 5 марта.
Документом предусмотрено создание регистра россиян, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания за счет средств федерального и региональных бюджетов. Предлагается закрепить состав включаемых в него сведений и поручить правительству определить порядок ведения списка льготников.
Согласно законопроекту периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должна быть не реже одного раза в год. Обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан будет осуществляться в не меньшем объеме, чем предусмотрено перечнем ЖНВЛП.
Как сообщает "Парламентская газета", сегодня назначение препаратов гражданам, имеющим право на лекарственное обеспечение в рамках государственной социальной помощи, производится в рамках перечня препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций (перечень ОНЛС).
Перечень ОНЛС, входящий в список ЖНВЛП, с 2020 года включает в себя 406 международных непатентованных наименований лекарств, из которых более 100 назначаются только по решению врачебной комиссии. В то же время в перечень ЖНВЛП на 2020 год включено 758 международных непатентованных наименований лекарственных средств.
«Законопроект направлен на повышение доступности лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан посредством снятия ограничения в виде перечня ОНЛС», — говорится в пояснительной записке к документу.
Назначение лекарственных препаратов, в том числе не включенных в перечень ЖНВЛП и не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, планируется производить, как и сейчас — по решению врачебной комиссии.
Предусматривается и обеспечение населения препаратами в рамках территориальных программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП. Также за регионами сохранится право при необходимости расходовать собственные средства на дополнительное лекарственное обеспечение граждан.
Коррективы собираются внести в ФЗ «О государственной социальной помощи», «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Вступить в силу изменения могут уже с 1 июля 2020 года.
Законодательная инициатива подготовлена правительством во исполнение поручений президента России Владимира Путина, который в Послании Федеральному Собранию потребовал не допускать перебоев в поставках жизненно важных лекарств в регионах.
Также глава государства считает необходимым, чтобы уже с 2020 года заработал единый регистр получателей медицинских препаратов, выдаваемых бесплатно или приобретаемых с большой скидкой по федеральным и региональным льготам.
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