После каждого рейса сахалинские автобусы проходят дезинфекцию

В Южно-Сахалинске продолжают уделять внимание профилактическим мерам в местах массового скопления людей, в частности, общественном транспорте. Это связано с повышением мер по недопущению распространения на территории Сахалинской области нового типа коронавируса, сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра.

По словам замдиректора МУП «Транспортная компания» Александра Балонкина, мойка автобусов на предприятии с начала эпидемиологического сезона переведена на усиленный режим работы.

- В целях предупреждения распространения заболевания ежедневно после каждого рейса поручни, спинки кресел, окна, полы, входные зоны и другие элементы салона автобуса обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. Сама дезинфекция продлится до спада заболеваемости, - рассказал Александр Балонкин.

Добавим, что на сегодняшний день на территории России официально зарегистрировано три случая заболевания вирусом типа 2019-nCoV, все они - "привозные". В островном регионе случаев заболевания коронавирусом, начиная с декабря прошлого года, не выявлено.