Около 100 сахалинских специалистов приняли участие в учениях по профилактике коронавируса

Около 100 специалистов из медицинских учреждений, регионального минздрава, Роспотребнадзора, силовых структур и гражданских служб вчера, 5 марта, отработали межведомственное взаимодействие в аэропорту Южно-Сахалинска.

В 14:05 на пульт санитарного контроля воздушной гавани поступает сигнал с борта приближающегося лайнера. Оператор сообщает: в салоне самолета находятся 67 пассажиров, из них трое, по легенде учений, – в тяжелом состоянии, у 17 человек – признаки респираторно-вирусного заболевания. С этого момента начинается отработка действий: оператор связывается с экстренными службами. От слаженности работы каждого звена зависит общий результат – остановка распространения опасной коронавирусной инфекции.

– Условия учений максимально приближены к реальным жизненным обстоятельствам. Как только поступило уведомление с борта, мы отслеживаем каждый шаг. Не должно быть недоработок и потери драгоценных минут, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

К моменту приземления самолета на полосе уже сосредоточены все службы экстренного реагирования. Первыми по трапу поднимаются врачи, их задача – проверить состояние здоровья, разделить потоки здоровых и больных пассажиров, при необходимости – оказать первую медицинскую помощь.

– Всех пассажиров осматриваем, узнаем о самочувствии. Каждому определяем сатурацию пульсоксиметром. Процедура позволяет измерить уровень насыщения крови кислородом. Это показатель, который говорит о тяжести состояния пациента, о степени гипоксии, – рассказывает врач-инфекционист Оксана Солонина.

Троих пациентов в наиболее тяжелом состоянии спускают в первую очередь. Им предстоит госпитализация в инфекционное отделение больницы. Пассажиров с признаками заболевания, но без температуры, а также тех, кто внешне здоров, но был в контакте с заболевшими, транспортируют по госпитальным базам. В качестве обсервационного стационара определен кожно-венерологический диспансер. Изоляционный госпиталь обустроен в Долинской ЦРБ.

За ходом учений наблюдали представители всех профильных ведомств. Кроме того, на остров прибыли главные внештатные эпидемиолог и инфекционист по Дальнему Востоку. Эксперты тщательно фиксировали ход событий для дальнейшего анализа на оперативном штабе. Специалисты рекомендовали обратить внимание на действия по оформлению багажа, порядок санитарной обработки выходов из инфекционного очага, наличие санпропускника, развертывание дополнительных палаток, обеспечение транспортом. Все действия будут тщательно проанализированы и проработаны.

Отметим, накануне губернатор Валерий Лимаренко провел расширенное заседание санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сахалинской области. Глава региона подчеркнул, что подобные масштабные учения позволяют обеспечить безопасность сахалинцев и курильчан в период распространения в мире коронавирусной инфекции.

Ранее сахалинские власти направили в правительство Российской Федерации обращение с предложением ограничить регулярное авиасообщение с Хоккайдо, где отмечается вспышка инфекции. В ближайшее время письмо будет рассмотрено в федеральных органах власти.