Сахалинским победителям и призерам областной олимпиады вручили дипломы и медали

Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов состоялась 5 марта. Заслуженные награды получили 127 старшеклассников, среди них 27 победителей и 101 призер. Школьников наградили дипломами и медалями.

«Всероссийская предметная олимпиада позволяет выявить и поддержать талантливых детей, стремящихся получить знания, которые выходят за рамки школьной программы. В этом году общее количество участников составляет порядка 500 человек из 17 районов области. Это одарённые дети, победители муниципальных этапов интеллектуальных состязаний», - рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.

Региональный этап в области проходил с 13 января по 18 февраля. Испытания прошли по 19 предметам общеобразовательного цикла. Впервые были проведены олимпиады по ОБЖ и технологии. В этом году самыми популярными предметами олимпиады стали английский язык, литература, биология, экология и обществознание.

На церемонии закрытия олимпиады в первую очередь слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и наставников, которые подготовили интеллектуальную элиту школьников.

Знатоков наук и их наставников поздравила и.о.министра образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

- Этот праздник в вашу честь – дорогие ребята. Все ваши победы и успехи – вклад в будущее нашей островной области и страны. Мы гордимся вами! Безусловно, большую роль в успехах отличившихся учеников сыграли педагоги и родители. Отдельные слова благодарности я хочу сказать всем педагогам. Дорогие коллеги, вы приложили немало сил и умений для того, чтобы ваши ученики добились таких высот. Вы наверняка испытываете гордость за результаты своего труда. И это оправданно, - сказала глава островной сферы образования.

Надо отметить, что 15 старшеклассников стали победителями и призерами сразу по нескольким дисциплинам учебной программы. В восьми олимпиадах участвовал ученик гимназии №2 г. Южно-Сахалинска Александр Беспалов. В пяти турнирах он стала победителем, получив золотые медали.

Ученик 8 класса лицея №2 Южно-Сахалинска Григорьев Дмитрий выиграл в олимпиадах сразу по двум предметам: физике и математике.

- Победа на региональном этапе олимпиады - это весомая награда. Это вклад в собственное портфолио при поступлении в высшие учебные заведения. Я долго шел к этому. Готовился самостоятельно решал задания с олимпиад прошлых лет. Огромным преимуществом стало обучение в образовательном центре «Сириус» в Сочи, - отметил Дмитрий Григорьев.

Руслан Мякиньков из школы села Сокол Долинского района стал победителем в олимпиаде по ОБЖ.

- Основы безопасности жизнедеятельности очень интересный предмет и, по моему мнению, его должен знать каждый. Олимпиада была интересная, не только теоретическая часть, но и практика, где надо было на деле показать, как мы умеем оказывать первую медицинскую помощь, одевать на время правильно комплект средств индивидуальной защиты, преодолевать полосу препятствий, определять азимут и др. Мне очень интересно изучать этот предмет, - поделился Руслан Мякиньков.

Интеллектуальный марафон для победителей регионального этапа не закончен. Лучших из лучших ждет главный финальный раунд интеллектуального состязания. Для того, чтобы стать его участником, необходимо войти в общероссийский рейтинг и преодолеть установленный Министерством просвещением РФ проходной балл. Имена тех, кому предстоит выступить во всероссийском финале станут известны в марте.

Два образовательных учреждения - лицей №2 и гимназия №2 областного центра, которые подготовили наибольшее количество медалистов в этом году, от компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» получили сертификаты на приобретение современного технического оборудования.

- Одно из направлений в лицее – это работа с одаренными детьми. Огромное внимание уделяется развитию творческих способностей и талантов учащихся. Являясь техническим лицеем, мы также стараемся также развивать школьников в области гуманитарных наук. Используем все ресурсы, чтобы они всесторонне развивались, - отметила директор лицея №2 Римма Наймановская.

Заключительный этап олимпиады пройдет с 18 марта по 30 апреля 2020 года в разных городах России. Победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в вузы.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов состоялась 5 марта. Заслуженные награды получили 127 старшеклассников, среди них 27 победителей и 101 призер. Школьников наградили дипломами и медалями.

«Всероссийская предметная олимпиада позволяет выявить и поддержать талантливых детей, стремящихся получить знания, которые выходят за рамки школьной программы. В этом году общее количество участников составляет порядка 500 человек из 17 районов области. Это одарённые дети, победители муниципальных этапов интеллектуальных состязаний», - рассказывают в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.

Региональный этап в области проходил с 13 января по 18 февраля. Испытания прошли по 19 предметам общеобразовательного цикла. Впервые были проведены олимпиады по ОБЖ и технологии. В этом году самыми популярными предметами олимпиады стали английский язык, литература, биология, экология и обществознание.

На церемонии закрытия олимпиады в первую очередь слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и наставников, которые подготовили интеллектуальную элиту школьников.

Знатоков наук и их наставников поздравила и.о.министра образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

- Этот праздник в вашу честь – дорогие ребята. Все ваши победы и успехи – вклад в будущее нашей островной области и страны. Мы гордимся вами! Безусловно, большую роль в успехах отличившихся учеников сыграли педагоги и родители. Отдельные слова благодарности я хочу сказать всем педагогам. Дорогие коллеги, вы приложили немало сил и умений для того, чтобы ваши ученики добились таких высот. Вы наверняка испытываете гордость за результаты своего труда. И это оправданно, - сказала глава островной сферы образования.

Надо отметить, что 15 старшеклассников стали победителями и призерами сразу по нескольким дисциплинам учебной программы. В восьми олимпиадах участвовал ученик гимназии №2 г. Южно-Сахалинска Александр Беспалов. В пяти турнирах он стала победителем, получив золотые медали.

Ученик 8 класса лицея №2 Южно-Сахалинска Григорьев Дмитрий выиграл в олимпиадах сразу по двум предметам: физике и математике.

- Победа на региональном этапе олимпиады - это весомая награда. Это вклад в собственное портфолио при поступлении в высшие учебные заведения. Я долго шел к этому. Готовился самостоятельно решал задания с олимпиад прошлых лет. Огромным преимуществом стало обучение в образовательном центре «Сириус» в Сочи, - отметил Дмитрий Григорьев.

Руслан Мякиньков из школы села Сокол Долинского района стал победителем в олимпиаде по ОБЖ.

- Основы безопасности жизнедеятельности очень интересный предмет и, по моему мнению, его должен знать каждый. Олимпиада была интересная, не только теоретическая часть, но и практика, где надо было на деле показать, как мы умеем оказывать первую медицинскую помощь, одевать на время правильно комплект средств индивидуальной защиты, преодолевать полосу препятствий, определять азимут и др. Мне очень интересно изучать этот предмет, - поделился Руслан Мякиньков.

Интеллектуальный марафон для победителей регионального этапа не закончен. Лучших из лучших ждет главный финальный раунд интеллектуального состязания. Для того, чтобы стать его участником, необходимо войти в общероссийский рейтинг и преодолеть установленный Министерством просвещением РФ проходной балл. Имена тех, кому предстоит выступить во всероссийском финале станут известны в марте.

Два образовательных учреждения - лицей №2 и гимназия №2 областного центра, которые подготовили наибольшее количество медалистов в этом году, от компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» получили сертификаты на приобретение современного технического оборудования.

- Одно из направлений в лицее – это работа с одаренными детьми. Огромное внимание уделяется развитию творческих способностей и талантов учащихся. Являясь техническим лицеем, мы также стараемся также развивать школьников в области гуманитарных наук. Используем все ресурсы, чтобы они всесторонне развивались, - отметила директор лицея №2 Римма Наймановская.

Заключительный этап олимпиады пройдет с 18 марта по 30 апреля 2020 года в разных городах России. Победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в вузы.