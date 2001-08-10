Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2020
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11:14, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским школьникам предлагают поучаствовать в творческом конкурсе военной тематики

Сахалинских школьников приглашают присоединиться ко всероссийскому конкурсу «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Он пройдет в преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Инициатором выступила Палата молодых законодателей при Совете Федерации.

К участию приглашаются школьники 14–18 лет, сообщили в правительстве области.  Участникам предлагается выполнить работу на одну из тем: «Я смотрю на фронтовую фотографию» –предполагается анализ отдельной фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок; «Семейные реликвии – военные трофеи» – описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь; «Судьба семьи в истории страны» – комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям; «Треугольники с войны» – исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.

Прием документов на конкурс ведется до 6 апреля по электронному адресу: pochtapobeda75@mail.ru. 

Подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса размещены на сайте.

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