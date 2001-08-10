Взаимодействию с блогерами научат сахалинцев

Бесплатный курс вебинаров могут пройти сахалинцы. Их проведут в рамках Всероссийской онлайн школы SoftSkills, которую организовала Молодежная ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Программа SoftSkills – это уникальный курс развития «мягких» навыков для лидеров молодежных некоммерческих организаций и национальных объединений. Проводить занятия будут лучшие федеральные эксперты в разных областях. Всего в курсе - 24 вебинара.

К участию приглашают руководителей и членов молодежных некоммерческих организаций и национальных объединений, лидеров и активистов общественных организаций, госслужащих.

Слушатели получат знания о межнациональных отношениях и межкультурной коммуникации, проектном управлении, взаимодействии со СМИ и блогерами, фандрайзинге, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

- Это уникальный шанс не только бесплатно улучшить свои навыки и повысить квалификацию, но и стать участником Всероссийского проекта МежНацАкселератор 2.0. Участники смогут участвовать в бесплатных очных семинарах в регионах России, а также принять участие в конкурсе проектов, победители которого будут приглашены на Международный Молодежный Форум «Байкал» 2020, - отмечают организаторы проекта.

Чтобы принять участие в программе нужно:

1. Зарегистрироваться по ссылке.

2. Получить информацию о начале вебинара по электронной почте;

3. Прослушать курс вебинаров;

4. Получить сертификат о прохождении программы.