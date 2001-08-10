Лебедей могут увидеть сахалинцы у реки Цунай
На Сахалин заглянули пролетные лебеди. Об этом сообщили в ASTV.RU. Стаю пернатых местные жители наблюдали в заливе Анива у реки Цунай недалеко от Корсакова.
Среди первых прилетевших оказалось около двух десятков птиц, они держались на воде на некотором удалении от берега.
Как рассказал astv.ru сахалинский орнитолог Павел Ктиторов, эти птицы направляются с Хоккайдо и севера Хонсю на север Хабаровского края, в район Магадана и юга Чукотки. Сахалин они используют как перевалочную базу - здесь они поедают морские растения и набираются сил для следующего перелета. Им надо накопить жир, чтобы, прилетев на север в тайгу, лесотундру, мало питаться, но при этом сформировать кладку.
Обычно лебеди прилетают на Сахалин в середине или конце марта. Большее количество птиц набирается сил для перелета как раз в заливе Анива. Весной там в течение месяца можно наблюдать около 1000 лебедей-кликунов и 4-6 тысяч малых лебедей.
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