Сахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе молодежных проектов «Если бы я был президентом». Он стартовал в поддержку инициативы по внесению изменений в Конституцию России.

Сахалинцам в возрасте от 7 до 35 лет необходимо сформулировать предложение по социально-экономическому развитию России, а также по изменению основного закона страны. Оформить работу нужно в формате проекта, эссе, рисунка или видеоролика.

Заявки на участие в первом этапе конкурса принимают на официальном сайте до 16 марта.

Финал конкурса состоится с 17 до 19 апреля в Санкт-Петербурге, куда пригласят авторов лучших работ. Им предстоит защитить свои проекты перед экспертами.

Как отмечают в пресс-службе регионального агентства по делам молодежи, дополнительную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте и по телефонам: 8-499-653-64-26, 8-916-839-41-78.