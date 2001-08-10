66,19|73,68|50,92
15:22, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Плюсовая температура будет на выходных в некоторых районах Сахалина
В выходные дни погоду Сахалина определит поле повышенного давления, понизятся ночные температуры, к понедельнику с запада подойдут тёплые фронты с небольшим снегом, снова повысятся ночные температуры, да и днём почти повсеместно температура будет положительная.
Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском УГМС, в субботу и воскресенье на острове местами небольшой снег, температура на севере ночью -11…-16, в долинах -18…-23°, днём -3…-8°, в южных районах ночью -11...-16°, днём -3…+2°; в воскресенье на севере ночью -5…-10°, днём -3…+2°, на юге ночью -3…-8°, днём 0…+5°.
В понедельник временами небольшой снег, температура на севере ночью -5…-10°, днём -3…+2°, на юге ночью -4…+1°, днём +1…+5°.
В Южно-Сахалинске в выходные дни временами слабый снег. Температура в субботу ночью -12…-14°, днём 0…+2°; в воскресенье ночью -6…-8°, днём +1…+3°; в понедельник ночью -1…-3°, днём +2…+4°.
К середине недели с Японского моря в Охотское выйдет циклон, который ухудшит погоду на юге области, ухудшение будет кратковременным, циклон быстро убежит к Камчатке.
К концу недели к югу Сахалина приблизятся фронтальные разделы с осадками в виде мокрого снега с дождём.
На Курильских островах в субботу небольшой снег, ветер северо-западный 19-24м/с, днём на юге 9-14 м/с. Температура ночью -1…-6°, днём -4…+1°.
В воскресенье и понедельник местами небольшой снег, ветер южный 9-14 м/с, температура ночью 0…-5°, днём -3…+2°.
До конца недели ожидается неустойчивая погода с осадками и сильным ветром.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня После каждого рейса сахалинские автобусы проходят дезинфекцию
10:02 Сегодня Около 100 сахалинских специалистов приняли участие в учениях по профилактике коронавируса
- 10:32 Сегодня Сахалинским победителям и призерам областной олимпиады вручили дипломы и медали
- 11:14 Сегодня Сахалинским школьникам предлагают поучаствовать в творческом конкурсе военной тематики
16:02 28 Февраля Холодную воду отключат в двух микрорайонах Южно-Сахалинска
12:04 28 Февраля Сдать использованные батарейки в библиотеку просят сахалинцев
- 17:34 28 Февраля Общественники и представители Администрации обсудили актуальные вопросы жизни района
- 14:42 28 Февраля Молодой парень угрожал подростку ножом в Корсакове
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
Выбор редакции
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?