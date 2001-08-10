Плюсовая температура будет на выходных в некоторых районах Сахалина

В выходные дни погоду Сахалина определит поле повышенного давления, понизятся ночные температуры, к понедельнику с запада подойдут тёплые фронты с небольшим снегом, снова повысятся ночные температуры, да и днём почти повсеместно температура будет положительная.

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском УГМС, в субботу и воскресенье на острове местами небольшой снег, температура на севере ночью -11…-16, в долинах -18…-23°, днём -3…-8°, в южных районах ночью -11...-16°, днём -3…+2°; в воскресенье на севере ночью -5…-10°, днём -3…+2°, на юге ночью -3…-8°, днём 0…+5°.

В понедельник временами небольшой снег, температура на севере ночью -5…-10°, днём -3…+2°, на юге ночью -4…+1°, днём +1…+5°.

В Южно-Сахалинске в выходные дни временами слабый снег. Температура в субботу ночью -12…-14°, днём 0…+2°; в воскресенье ночью -6…-8°, днём +1…+3°; в понедельник ночью -1…-3°, днём +2…+4°.

К середине недели с Японского моря в Охотское выйдет циклон, который ухудшит погоду на юге области, ухудшение будет кратковременным, циклон быстро убежит к Камчатке.

К концу недели к югу Сахалина приблизятся фронтальные разделы с осадками в виде мокрого снега с дождём.

На Курильских островах в субботу небольшой снег, ветер северо-западный 19-24м/с, днём на юге 9-14 м/с. Температура ночью -1…-6°, днём -4…+1°.

В воскресенье и понедельник местами небольшой снег, ветер южный 9-14 м/с, температура ночью 0…-5°, днём -3…+2°.

До конца недели ожидается неустойчивая погода с осадками и сильным ветром.