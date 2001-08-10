Южно-Сахалинцев просят добровольно освободить занимаемые земельные участки
Владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) в Южно-Сахалинске просят добровольно освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.
Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, расположенные:
- севернее домов № 8 и 16 по ул. Хабаровской;
- восточнее дома № 58 по ул. Хабаровской;
- севернее дома № 50а по ул. Есенина;
- восточнее дома № 125 по ул. Ленина;
- севернее дома № 30 по ул. Ленина;
- вблизи дома № 58 по ул. Невельской;
- южнее дома № 42 по ул. Невельской;
- восточнее дома № 28 по ул. Чехова;
- в районе дома № 66а по ул. Чехова;
- севернее дома № 72 по пр. Коммунистическому;
- в районе дома № 24 по пр. Коммунистическому;
- районе дома № 27 по ул. Дзержинского;
- южнее дома № 151а по пр. Мира;
- в районе дома № 6 по пр. Мира;
- восточнее дома № 5/3 по пр. Мира;
- восточнее дома № 40а по ул. Поповича;
- восточнее дома № 26 по ул. Тихоокеанской;
- севернее здания № 35а по ул. Леонова;
- севернее дома № 112 по ул. Украинской;
- в районе дома № 39 по ул. 2-я Железнодорожная;
- в район домов № 22 и 34 по ул. 2-я Железнодорожная;
- в районе дома № 31 по ул. 2-я Железнодорожная;
- в районе дома № 45 по ул. 2-я Железнодорожная;
- севернее дома № 11 по ул. Южно-Сахалинской;
- южнее дома № 6 по ул. Южно-Сахалинской;
- западнее дома № 17 по ул. Южно-Сахалинской;
- в районе дома № 96 по ул. Горького;
- восточнее дома № 94 по ул. Горького;
- южнее домов № 58, 98г и 62б по ул. Горького;
- в районе домов № 76, 80 и 84 по ул. Пуркаева;
- севернее домов № 108а и 118 по ул. Сахалинской;
- восточнее дома № 16 по ул. Железнодорожной;
- южнее домов № 253 и 253а по ул. Комсомольской;
- западнее дома № 257а по ул. Комсомольской;
- в районе дома № 253б по ул. Комсомольской;
- в районе дома № 4 по пер. Ангарскому;
- восточнее дома № 6 по пер. Ангарскому;
- западнее дома № 21 по пер. Ангарскому;
- в районе домов №. 1, 3, 5, 70, 72, 93, 95 по ул. Дружбы;
- в районе домов № 3, 7, 11 по ул. Комарова;
- в районе домов № 1б, 1в, 25, 50 по ул. Гайдука;
- севернее дома № 43а по ул. Долинской;
- в районе домов № 72 и 74 по ул. 2-я Набережная;
- в районе домов 20-33 и 48 по ул. 2-я Пионерская;
- районе дома № 4 по ул. Гагарина;
- западнее дома № 1а по ул. Матросова;
- вблизи дома № 2 по ул. Саранской;
- севернее дома № 30 по ул. Лермонтова;
- вблизи дома № 2 по пер. Путевому;
- южнее дома № 9 по ул. Науки;
- вблизи дома № 20а по пер. Восточному;
- вблизи домов № 1, 3, 4, 5, 8 по ул. Горной (с. Синегорск);
- в районе домов № 9, 10, 34, 80 по ул. Коммунистической (с. Синегорск);
- в районе домов № 6 по ул. Шахтерской (с. Синегорск).
В администрации областного центра напоминают, что под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, прочно не связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством.
Гаражи вывезут на охраняемую площадку, расположенную на территории имущественного комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если безопасно перевезти гаражи будет невозможно, то их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203). Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6, 8).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня После каждого рейса сахалинские автобусы проходят дезинфекцию
10:02 Сегодня Около 100 сахалинских специалистов приняли участие в учениях по профилактике коронавируса
- 10:32 Сегодня Сахалинским победителям и призерам областной олимпиады вручили дипломы и медали
- 11:14 Сегодня Сахалинским школьникам предлагают поучаствовать в творческом конкурсе военной тематики
16:02 28 Февраля Холодную воду отключат в двух микрорайонах Южно-Сахалинска
12:04 28 Февраля Сдать использованные батарейки в библиотеку просят сахалинцев
- 17:34 28 Февраля Общественники и представители Администрации обсудили актуальные вопросы жизни района
- 14:42 28 Февраля Молодой парень угрожал подростку ножом в Корсакове
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
Выбор редакции
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?