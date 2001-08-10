Южно-Сахалинцев просят добровольно освободить занимаемые земельные участки

Владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) в Южно-Сахалинске просят добровольно освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.

Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, расположенные:

- севернее домов № 8 и 16 по ул. Хабаровской;

- восточнее дома № 58 по ул. Хабаровской;

- севернее дома № 50а по ул. Есенина;

- восточнее дома № 125 по ул. Ленина;

- севернее дома № 30 по ул. Ленина;

- вблизи дома № 58 по ул. Невельской;

- южнее дома № 42 по ул. Невельской;

- восточнее дома № 28 по ул. Чехова;

- в районе дома № 66а по ул. Чехова;

- севернее дома № 72 по пр. Коммунистическому;

- в районе дома № 24 по пр. Коммунистическому;

- районе дома № 27 по ул. Дзержинского;

- южнее дома № 151а по пр. Мира;

- в районе дома № 6 по пр. Мира;

- восточнее дома № 5/3 по пр. Мира;

- восточнее дома № 40а по ул. Поповича;

- восточнее дома № 26 по ул. Тихоокеанской;

- севернее здания № 35а по ул. Леонова;

- севернее дома № 112 по ул. Украинской;

- в районе дома № 39 по ул. 2-я Железнодорожная;

- в район домов № 22 и 34 по ул. 2-я Железнодорожная;

- в районе дома № 31 по ул. 2-я Железнодорожная;

- в районе дома № 45 по ул. 2-я Железнодорожная;

- севернее дома № 11 по ул. Южно-Сахалинской;

- южнее дома № 6 по ул. Южно-Сахалинской;

- западнее дома № 17 по ул. Южно-Сахалинской;

- в районе дома № 96 по ул. Горького;

- восточнее дома № 94 по ул. Горького;

- южнее домов № 58, 98г и 62б по ул. Горького;

- в районе домов № 76, 80 и 84 по ул. Пуркаева;

- севернее домов № 108а и 118 по ул. Сахалинской;

- восточнее дома № 16 по ул. Железнодорожной;

- южнее домов № 253 и 253а по ул. Комсомольской;

- западнее дома № 257а по ул. Комсомольской;

- в районе дома № 253б по ул. Комсомольской;

- в районе дома № 4 по пер. Ангарскому;

- восточнее дома № 6 по пер. Ангарскому;

- западнее дома № 21 по пер. Ангарскому;

- в районе домов №. 1, 3, 5, 70, 72, 93, 95 по ул. Дружбы;

- в районе домов № 3, 7, 11 по ул. Комарова;

- в районе домов № 1б, 1в, 25, 50 по ул. Гайдука;

- севернее дома № 43а по ул. Долинской;

- в районе домов № 72 и 74 по ул. 2-я Набережная;

- в районе домов 20-33 и 48 по ул. 2-я Пионерская;

- районе дома № 4 по ул. Гагарина;

- западнее дома № 1а по ул. Матросова;

- вблизи дома № 2 по ул. Саранской;

- севернее дома № 30 по ул. Лермонтова;

- вблизи дома № 2 по пер. Путевому;

- южнее дома № 9 по ул. Науки;

- вблизи дома № 20а по пер. Восточному;

- вблизи домов № 1, 3, 4, 5, 8 по ул. Горной (с. Синегорск);

- в районе домов № 9, 10, 34, 80 по ул. Коммунистической (с. Синегорск);

- в районе домов № 6 по ул. Шахтерской (с. Синегорск).

В администрации областного центра напоминают, что под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, прочно не связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством.

Гаражи вывезут на охраняемую площадку, расположенную на территории имущественного комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если безопасно перевезти гаражи будет невозможно, то их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.

Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203). Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6, 8).