Южносахалинцы могут компенсировать расходы на строительство дома

Южносахалинцы могут компенсировать расходы, связанные со строительством индивидуальных жилых домов. Об этом ТИА "Острова" сообщает администрация областного центра.

- Документы принимаются от горожан, построивших дом на земельном участке, расположенном в пределах Южно-Сахалинска, и предоставленном в рамках программы «Дальневосточный гектар». А также от людей, построивших деревянный жилой дом в границах муниципального образования не ранее 2018 года, - отмечают в мэрии.

Сделать это можно до 31 марта в управлении жилищной политики (Компроспект, 49, каб. 2) во вторник и пятницу с 10.00 до 12.00 или по электронной почте uzhp@yuzhno-sakh.ru. Сверка документов, поданных в электронной форме, проводится с 23 марта по 9 апреля по четвергам с 15.00 до 17.00.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 300-894 (доб. 6) либо при личном обращении в управление жилищной политики по средам с 14.00 до 16.00.