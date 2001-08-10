Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник поздравил мам особенных детей с 8 марта

«День красоты» для жительниц Невельского района, воспитывающих особенных детей прошел 6 марта в центральной модельной библиотеке. Как рассказала куратор невельского «Клуба добряков» Алина Алыканова в районе сегодня проживает порядка 30 семей, воспитывающих особенного ребенка.

- Иногда случается так, что ребенок получает диагноз и становится особенным, а его мама понимает, что жизнь уже не будет прежней. Основной груз по уходу за ребенком ложится именно на женские плечи. От ее линии поведения, мужества, выдержки, уравновешенности зависит судьба ребенка и общая атмосфера в семье. И в этот момент очень важно, чтобы рядом были люди, готовые помочь в такой трудной ситуации. Ведь видя свою маму бодрой и веселой, дети тоже учатся радоваться жизни. И главная цель сегодняшнего мероприятия подчеркнуть красоту мам, вдохновить, отвлечь от повседневных забот о ребенке. Создать атмосферу преображения, чтобы наши женщины расцветали, а на их лицах появлялись улыбка и блеск в глазах.

Вручая букеты тюльпанов мамам особенных детей мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник подчеркнул:

- В этот праздничный день хочу поздравить всех женщин, воспитывающих особенных детей. Вам выпала нелегкая задача растить, лечить и развивать особенного ребенка. Здоровья вам и детям, пусть всегда счастьем светятся глаза ребят, а в жизни им помогают только добрые люди.

Подарки к предстоящему празднику представительницы прекрасной половины человечества получили от руководителя Невельского отделения «Союза женщин России» Юлии Рыбаченко, а поднять настроение накануне международного женского дня помогли добряки – Наталья Черкесова, Екатерина Лавренко, Эмма Шарашенидзе, Мария Чибисова, Анастасия Крюкова, Анастасия Бердюгина, Екатерина Захарова, Алина Тулинова, Елена Павлова, сообщили в пресс-службе администрации Невельска.