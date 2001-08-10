В Южно-Курильске принимают меры для предотвращения заражений коронавирусом

Заседание санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Южно-Курильский городской округ», посвященное мерам профилактики коронавируса, прошло в администрации муниципалитета в феврале. В нем приняли участие исполняющий обязанности мэра района, вице-мэр, руководители отделов администрации, руководители Южно-Курильского морского порта, аэровокзала, Роспотребнадзора и центральной районной больницы.

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«Нам необходимо принять меры, чтобы минимизировать риски распространения заболевания в Южно-Курильском районе. На сегодняшний день мы обратились к производителям масок, чтобы создать их запас на территории муниципалитета. Заказали изготовление защитных медицинских костюмов», - рассказала исполняющий обязанности мэра района Елизавета Андреева.

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«К нам поступают массовые обращения, люди паникуют. На сегодняшний день у нас открыта граница с Японией, люди беспокоятся, что курильские моряки во время посещения этой страны выходят на берег, общаются с населением», - сказала Наталия Савочкина.

Она поинтересовалась у старшего государственного инспектора морского терминала Сергея Мещанинцева, как осуществляется контроль покидания судов нашими моряками на Хоккайдо.

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«Сейчас сами судовладельцы настоятельно требуют экипажам не покидать борт судна», - отвечал Сергей Мещанинцев.

Главный врач Южно-Курильской ЦРБ Татьяна Золоедова пояснила:

Сейчас мы можем порекомендовать судовладельцам продолжить проведение ограничительных мероприятий на судах в отношении членов экипажей и их желания покинуть судно на территориях потенциально опасных в отношении короновирусной инфекции. Запастись кожными антисептиками и проводить постоянно текущие дезинфекционные мероприятия. В случае работы за пределами Российской Федерации действовать в соответствии с «Международными медико-санитарными правилами и требованиями» и Регламентами, имеющимися у судовладельцев. По возвращении заблаговременно информировать соответствующие службы о наличии заболевших респираторными вирусными инфекциями членов экипажа. Все остальные вопросы находятся в компетенции санитарно-карантинной службы и здравоохранения района. Если на судне будут выявлены заболевшие, мы их будем госпитализировать и лечить. В случае необходимости будем эвакуировать санитарной авиацией в специализированные областные учреждения здравоохранения.

Для населения сегодня оснований для паники нет. Ситуация в районе по острым респираторным вирусным инфекциям обычная для данного сезона года. Так, за прошедшую неделю (с 25.02.2020 по 02.03.2020) выявлено 15 случаев ОРВИ у взрослых, 37 – у детей, за предшествующую (с 18.02.2020 по 24.02.2020) – 17 случаев ОРВИ у взрослых, 46 – у детей.

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Чтобы снять общественную напряженность, необходимо население информировать всеми доступными сегодня ресурсами и способами об эпидемиологической обстановке в районе и мерах личной профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Эти и многие другие вопросы, касающиеся профилактики завоза коронавирусной инфекции, а также взаимодействия различных служб и ведомств района, были рассмотрены на подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Южно-Курильский городской округ».

Обсуждены и внесены в протокол вопросы введения дополнительных профилактических, санитарно-гигиенических (противоэпидемических) мероприятий в местах массового скопления людей (магазины, музеи, дошкольные образовательные учреждения и школы, дома культуры и другие). Предложено разместить в санитарных комнатах мест общего пользования мыла в дозаторах с кожным антисептиком (кожных антисептиков), проводить текущую дезинфекцию. Морскому порту было поручено за сутки до прибытия судна направлять в Территориальный отдел Роспотребнадзора информацию о всех прибывающих судах в Южно-Курильский порт. Отделу образования продолжать еженедельный мониторинг ОРВИ у детей, а также, как и отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики проводить регулярные дезинфекции в своих подведомственных учреждениях. Центральной районной больнице предписали провести обучение медицинского персонала аэропорта и морского порта.

Кроме того, решением Комиссии был создан оперативный штаб для решения практических вопросов и быстрого реагирования в случае осложнения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.