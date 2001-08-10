"Женщин года" наградили в Поронайске
Торжественная церемония награждения победительниц муниципального конкурса "Женщина года" прошла в Поронайске, сообщили ТИА "Острова" в администрации города. Она состоялась на концерте, посвященном Международному женскому дню. В празднике приняли участие представительницы прекрасного пола Поронайского района, добившиеся значительных успехов в различных сферах деятельности. Поддержать участниц пришли их родные и близкие, а также все желающие насладиться выступлениями поронайских артистов.
Открыл праздничное событие вице-мэр округа Александр Ищенко. Он поздравил всех женщин с 8 марта, пожелал быть любимыми и счастливыми каждый день в году и пригласил на сцену всех конкурсанток. Каждую участницу представили по ее номинации, вручая грамоту и цветы. Ни одна конкурсантка не осталась без заслуженного внимания.
В этом году по итогам конкурса в номинации "Лидер общественного движения" победительницей стала член поронайского Общественного совета, староста пгт Вахрушев Ирина Боблак. В номинации "Деловая женщина" диплом победителя получила начальник станции Сахалинского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной железной дороги, станции Поронайск Ольга Корпачева. Победителем в номинации "Сестра милосердия" стала медицинская сестра процедурной инфекционного отделения "Поронайской центральной районной больницы" Анна Камелина. В номинации "Сердце отдаю детям" вручили инструктору по физической культуре детского сада "Дельфин" пгт Вахрушев Ирине Кузьминой. В номинации "Хранительница семейного очага" победила Инна Чеботина. "Королевой спорта" по решению жюри стала инструктор по физической культуре детского сада "Дружные ребята " Поронайска Анжела Бабиенко. Звание лучшей "Мастерицы-рукодельницы" присвоили Любови Досхаевой. Диплом в номинации "Женщина - культура и духовность" вручили поронайской художнице и мастеру декоративно-прикладного искусства Татьяне Суворовой.
После торжественной части гостей порадовали яркими выступлениями местных артистов и коллективов. В завершении концерта его участники спустились в зал и поздравили всех женщин, подарив по символу праздника - тюльпану.
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