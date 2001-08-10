Спортивными соревнованиями отметили 8 марта жительницы Поронайска
Который год подряд жительницы Поронайска встречают Международный женский день спортивными состязаниями. Для Департамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа, выступившего организатором соревнований, это продолжение масштабной программы по пропаганде здорового и активного образа жизни, а для поронайских женщин - возможность в очередной раз доказать, что "слабый пол" - понятие относительное.
Празднику весны и красоты посвятили сразу три состязания, в которых могли принять участие исключительно женщины. Это турнир по стрельбе из пневматической винтовки, командный турнир по бадминтону, а также турнир по японскому мини-волейболу среди представительниц старшего поколения.
Последнее из вышеперечисленных состязаний стало самым массовым, в нем приняли участие семь команд. В состав команд вошли женщины в возрасте от 50 лет и старше. В гости к поронайским спортсменкам приехали поклонницы этого вида спорта из Корсакова. По итогам встреч первое место заняла корсаковская команда "Флагман". Серебро соревнований завоевали команда "Позитив" из Поронайска, на третьей строчке разместилась еще одна поронайская команда "Виктория". Всем призерам вручили медали и грамоты, каждой участнице, как и положено в этот день - цветы. Отдельного подарка удостоилась самая возрастная участница соревнований 80-летняя Наталья Иваненко из Корсакова.
Также в праздничный день в физкультурно-оздоровительном комплексе "Поронайск-Арена" состоялся турнир по пулевой стрельбе. Посоревноваться в меткости на соревнования пришли женщины разного возраста и профессий. Самой меткой стала Ирина Подойникова, второе место заняла Оксана Гайнулина, третье - Татьяна Полежаева. С праздником представительниц прекрасного пола поздравил заместитель директора Департамента образования, культуры и спорта Администрации Андрей Чуваев, вручив участницам и победительницам цветы и награды, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.
Спортивный комплекс "Авангард" принял в этот день турнир по бадминтону. В соревнованиях поучаствовали команды, состоящие из двух женщин. Специально для турнира в команды объединились коллеги, подруги и даже родственницы. Победителем состязания стала команда детского сада "Кораблик". Второе место завоевала команда "Спортивной школы", третье - спортсменки "Администрации".
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