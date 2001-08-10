Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
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Сахалинца разыскивает полиция
13:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть улицы Железнодорожной Южно-Сахалинска закроют для движения

Движение транспорта по улице Железнодорожной Южно-Сахалинска частично будет перекрыто завтра, 11 марта, с 9:30 по 11:00. Это связано с работой «Сахалинэнерго» по строительству линии электропередачи. 

Как отметили в пресс-службе компании, проезд автомобилей приостановят по восточной и западной сторонам улицы в районе дома №166, южнее АЗК «Роснефть».

В случае неблагоприятных погодных условий сроки работ могут быть скорректированы.

Проведение работ согласовано с департаментом городского хозяйства Южно-Сахалинска, дорожным надзором ГИБДД.

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