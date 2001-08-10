Часть улицы Железнодорожной Южно-Сахалинска закроют для движения

Движение транспорта по улице Железнодорожной Южно-Сахалинска частично будет перекрыто завтра, 11 марта, с 9:30 по 11:00. Это связано с работой «Сахалинэнерго» по строительству линии электропередачи.

Как отметили в пресс-службе компании, проезд автомобилей приостановят по восточной и западной сторонам улицы в районе дома №166, южнее АЗК «Роснефть».

В случае неблагоприятных погодных условий сроки работ могут быть скорректированы.

Проведение работ согласовано с департаментом городского хозяйства Южно-Сахалинска, дорожным надзором ГИБДД.