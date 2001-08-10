Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
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Сахалинца разыскивает полиция
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Лавинную опасность прогнозируют в шести районах Сахалина

Лавинную опасность прогнозируют в Холмском, Невельском, Долинском, Смирныховском, Макаровском районах и в Южно-Сахалинске. Сход снежных масс возможен завтра, 11 марта, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании в лавину:

  • При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
  • Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
  • С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
  • Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
  • Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112

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