Надземный переход хотят построить возле «Сити Молла»

Южносахалинцев спрашивают, нужен ли им надземный переход в районе «Сити Молла». Сбор мнений и предложений ведут специалисты центра развития городской среды «Наш город». Проголосовать можно до 15 марта на сайте http://тутбудет.рф/nadzemka.

Как рассказали в мэрии Южно-Сахалинска, надземный переход планируют установить в целях безопасности пешеходов, которым приходится пересекать проспект Мира с запада на восток. Переход будет крытым из светопрозрачных конструкций и оборудован системой вентиляции.

Также во время опроса жители города могут выбрать дополнительные удобства — лифт для маломобильных граждан и велосипедистов, эскалатор, лестницу и даже отапливаемый павильон для ожидающих автобус. Кроме того, горожан спрашивают, что необходимо учесть при реализации проекта и допускаются ли появление коммерческих функций в переходе для его содержания.

В случае, если южносахалинцы положительно отнесутся к идее строительства, проект воплотят в жизнь за средства частных инвесторов.