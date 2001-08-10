Сахалинскую зиму представят на международной туристической выставке в Москве

Сахалинская область примет участие в международной туристической выставке MITT. 27-ой крупнейший в России туристический съезд пройдет с 17 по 19 марта в «Крокус Экспо» в Москве. На площади более 35 тысяч «квадратов» свои услуги презентуют компании со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства островного региона.

Представлять Сахалинскую область на выставке будут островные туроператоры: «Адреналин-тур», «Би-томо», «Амист», «Дрим», «Гидрострой тур», «Омега-плюс», а также спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух».

– Мы понимаем, что распространение коронавируса внесет свои коррективы в мировые туристические потоки, но многие эксперты рассматривают эту ситуацию как возможность для развития внутреннего туризма. Выставка для турбизнеса является одним из важнейших мероприятий по привлечению партнеров и клиентов. Наши туроператоры участвуют в ней уже несколько лет при поддержке Сахалинского туристско-информационного центра, – рассказала руководитель агентства по туризму островного региона Наталия Пахолкова.

Напомним, в 2019 году на MITT Сахалинская область стала единственным обладателем сразу двух призов: победителем в номинации «Лучший стенд регионов России» и серебряным призером в номинации «Лучший видеоролик региона России».