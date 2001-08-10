Несколько десятков семей отметили новоселье в Горнозаводске

Два пятиэтажных многоквартирных дома посироили в селе Горнозаводск Невельского района. Ключи от квартир получили переселенцы из аварийного жилья - 85 семей.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, новостройки по улице Советской возвели за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Оба дома пятиэтажные, один – двухсекционный, второй – трехсекционный.

Для удобства маломобильных жителей строители предусмотрели не только наружный пандус, но и внутренний раскладной подъемник, а также просторный тамбур. В квартирах рабочие выполнили современный ремонт, установили сантехнику и приборы учета.

По словам мэра Невельского района Алексея Шабельника, сегодня в Горнозаводске продолжается строительство еще двух домов по улице Советской. Квартиры там так же будут предоставляться переселенцам из аварийного жилья.

Напомним, с 2019 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко на островах активизировали программу переселения из жилфонда с высокой степенью износа. Так, в прошлом году ключи от квартир получили 960 семей, в этом – планируется переселить 2400 семей.

Кроме того, за это время на Сахалине и Курилах ввели более 330 тысяч квадратных метров жилья – это примерно на четверть больше результатов 2018-го. План на этот год – 430 «квадратов». Далее, начиная с 2021 года, в островной области должны сдавать по 500 тысяч квадратных метров ежегодно.