Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
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Сахалинца разыскивает полиция
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Порядка 200 единиц спецтехники расчищали ночью дороги Южно-Сахалинска

Порядка 200 единиц спецтехники расчищали ночью дороги Южно-Сахалинска
Около 200 единиц спецтехники ночью 11 марта работали на расчистке дорог в Южно-Сахалинске и его окрестностях.
 
По данным специалистов департамента городского хозяйства, техника работала как в самом областном центре, так и в планировочных районах. Дороги на Синегорск и Елочки расчищены. Между Ключами и Новоалександровском сильно снижена видимость.
 
Спецтехника продолжает расчищать проезд по всем направлениям. В первую очередь от снега освобождают тротуары, подъезды к социальным учреждениям, больницам, поликлиникам, детским садам, остановкам, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.
 
Общественный транспорт работает в штатном режиме. В связи с закрытием дороги на Холмск до улучшения погодных условий, отменены рейсы автобусного маршрута № 22 .
 
Администрация города убедительно просит южносахалинцев не оставлять личный транспорт в зоне работы снегоуборочной техники — на дорогах, обочинах и тротуарах. Для передвижения использовать общественный транспорт.
 
Напомним, занятия первой смены 11 марта отменены во всех школах Южно-Сахалинска. Информация по графику обучения второй смены появится после 11.00. Детские сады работают в штатном режиме.
 
Без электричества находятся районы Зимы и Грушевый сад, а также часть села Березняки. На местах работают аварийные бригады. Восстановление электроснабжения планируется к 09:00.
 
Синоптики сахалинского гидрометеоцентра сообщают, что улучшение погодных условий ожидается только к утру 12 марта. 

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