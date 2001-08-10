Порядка 200 единиц спецтехники расчищали ночью дороги Южно-Сахалинска

Около 200 единиц спецтехники ночью 11 марта работали на расчистке дорог в Южно-Сахалинске и его окрестностях.

По данным специалистов департамента городского хозяйства, техника работала как в самом областном центре, так и в планировочных районах. Дороги на Синегорск и Елочки расчищены. Между Ключами и Новоалександровском сильно снижена видимость.

Спецтехника продолжает расчищать проезд по всем направлениям. В первую очередь от снега освобождают тротуары, подъезды к социальным учреждениям, больницам, поликлиникам, детским садам, остановкам, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. В связи с закрытием дороги на Холмск до улучшения погодных условий, отменены рейсы автобусного маршрута № 22 .

Администрация города убедительно просит южносахалинцев не оставлять личный транспорт в зоне работы снегоуборочной техники — на дорогах, обочинах и тротуарах. Для передвижения использовать общественный транспорт.

Напомним, занятия первой смены 11 марта отменены во всех школах Южно-Сахалинска. Информация по графику обучения второй смены появится после 11.00. Детские сады работают в штатном режиме.

Без электричества находятся районы Зимы и Грушевый сад, а также часть села Березняки. На местах работают аварийные бригады. Восстановление электроснабжения планируется к 09:00.

Синоптики сахалинского гидрометеоцентра сообщают, что улучшение погодных условий ожидается только к утру 12 марта.