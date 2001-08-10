Жительница Поронайска Нина Красикова отметила 94-летие

Еще одна долгожительница Поронайского района отмечает свой день рождения. Сегодня 94 года исполнилось Нине Николаевне Красиковой. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации района. Со знаменательным днем уважаемую жительницу города поздравили мэр Поронайского городского округа Александр Радомский и председатель районного Собрания Александр Урюпин. Гости пожелали Нине Николаевне крепкого здоровья, любви, уважения близких и окружающих, поблагодарили за труд, выразили надежду встретиться на 95-летнем юбилее.

Судьба Нины Николаевны крепко сплелась с историей страны. Родилась Нина в 1926 году в поселке Ивановское Калининской (ныне Тверской) области, где вместе с родителями прожила до 1939 года. Ее мама Татьяна Петровна была домохозяйкой, отец Николай Кононович – работником лесничества, руководил вырубкой леса и перевозом древесины на железнодорожную станцию. Затем, в связи с переводом отца, семья переехала жить в поселок Ранцево. Жили неплохо: было свое хозяйство - дом, огород, корова, куры, гуси, поросенок. Николай Кононович мечтал о том, как дети получат образование (к тому времени детей было шестеро). Но судьба распорядилась иначе.

- В нашем доме всегда работало радио. Дело в том, что мой отец не понаслышке знал о ценности мирного времени, ведь он прошел и гражданскую, и финскую войны. По этой причине для нас радио было важным источником информации – оно извещало о том, что тревожиться не следует. Доказательством тому было известие о подписании договора о ненападении с Германией. Это успокаивало, но лишь до тех пор, пока однажды летним июньским днем 1941 года, когда я уже окончила 6-й класс семилетней школы, по радио не объявили, что в 4 часа утра Германия напала на нашу страну.

Отец Нины Николаевны ушел на фронт, регулярно писал письма. Писал, что враг будет повержен, и он вскоре вернется домой. Вот только вдруг связь оборвалась. Пулеметчик Николай Кононович пропал без вести в 1943 году. Все попытки родственников отыскать место его гибели успехом не увенчались. Так и осталась Татьяна Петровна вдовой с 6 детьми.

- Враг был рядом. Выживали, как могли. Нас очень выручало хозяйство. Мы собирали грибы и ягоды. Когда немцы подступили, корову-кормилицу забрали. Бомбежки были частыми - приходилось прятаться в погребе под домом, но после того, как соседская семья погибла в погребе под бомбежкой, мы выкопали землянку и всякий раз убегали туда, - вспоминает Нина Николаевна.

В свои невеликие годы Нина Николаевна, как и другие дети, работала. Чаще всего на торфяниках. Так как школы продолжали работать, Нина все же смогла окончить 7 классов. В 1943 году девушка поступила в Кувшиновский целлюлозно-бумажный техникум. В свободное от занятий время все ходили работать на бумажную фабрику. О студенческой жизни Нина Николаевна вспоминает так: «Одежду и обувь купить было невозможно, поэтому ее перешивали и донашивали друг за другом. Чувство голода сопровождало всегда. Норма хлеба составляла 400 грамм в сутки».

- Сообщение о Победе над фашистской Германией я услышала в техникуме. Ночью нас разбудила комендант общежития и сообщила, что война окончена! Что тут началось! Слезы, радость, объятия! Нам велели построиться в колонну и идти на городскую площадь. Мы шли с песнями, плясками и криками «Ура!». После митинга разрешили разойтись по домам, и я, несмотря на 20 километров дороги, побежала домой в Ранцево, - рассказывает именинница.

Война была позади. Кругом царили радость труда, победы. Эмоциональный подъем, стремление приблизить своим трудом мирную жизнь позволили довольно быстро решить основные задачи восстановления страны.

Поэтому, когда в 1947 году девушка получила диплом специалиста целлюлозно-бумажной промышленности, а затем и предложение поехать на Сахалин для работы на бумкомбинатах, она, не раздумывая, согласилась. Так Нина попала на Поронайский бумкомбинат.

Как рассказывает Нина Николаевна, работать поначалу было очень трудно. Рабочие, в основном японцы, русского языка не знали. Объяснялись между собой как могли, учились друг у друга, пока однажды ночью всех японцев не вывезли из Поронайска на историческую родину.

Так и проработала женщина на комбинате ни много ни мало 38 лет. Мастер, сменный мастер, начальник смены, инженер-технолог по качеству, начальник лаборатории. За трудовые годы у жительницы Поронайска накопилось немало наград: медаль за добросовестный труд, звания «Ветеран труда» и «Победитель в соцсоревновании», множество грамот и благодарностей за многолетний добросовестный труд. А еще Нина Николаевна была активистом общественной жизни: инструктор горкома комсомола, депутат местного Совета, народный заседатель в суде – все она.

За это время она успела выйти замуж, и в семье Красиковых родилось две дочери. Дети подарили внуков, а те - правнуков.