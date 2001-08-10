Южносахалинцев просят назвать ассоциации, связанные с городом
Со вчерашнего дня, 10 марта, стартовал опрос населения о символике Южно-Сахалинска. Жителей областного центра призывают принять активное участие в анкетировании и назвать ассоциации, связанные с городом, которые учтут при разработке базовых элементов фирменного стиля города.
В областном центре продолжается работа по созданию дизайн-кода городской среды, который включает блок по разработке бренда города, подразумевающего создание логотипа, символики, фирменных цветов и шрифтов. Эти элементы будут использоваться при оформлении городского пространства: в системах навигации (адресные аншлаги), информационных стендах, на общественном транспорте, для официальной полиграфической продукции, при оформлении выставочных экспозиций и т.п.
- Разработка символики города - это масштабное и важное мероприятие, в котором мы в первую очередь должны учитывать мнение жителей города. В данный момент у Южно-Сахалинска существует только официальный герб, брендирование же - это создание узнаваемого и запоминающегося образа, - уточнила начальник отдела дизайна и оформления городского пространства Департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Яна Ермакова. - При этом мы стараемся уйти от существующих стереотипов: отсылок к японскому прошлому острова и ассоциаций первого уровня (Южный, Вьюжный, крабы и т.д.). Приглашаем жителей города принять активное участие в создании образа города, чтобы он был максимально близок и понятен каждому.
Как сообщают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, участникам опроса необходимо будет назвать свои ассоциации, цвета, формы и прилагательные, характеризующие город, а также выбрать наиболее подходящие к образу города предложенные характеристики.
- По инициативе студии Артемия Лебедева, которая будет заниматься разработкой фирменного стиля Южно-Сахалинска, на нашем портале проводится анкетирование жителей. Я призываю горожан не оставаться равнодушными, - подчеркнул важность участия южносахалинцев руководитель Центра развития городской среды «Наш город» Василий Вишневский. - Это тот самый момент, когда от мнения жителей зависит очень многое, поэтому лучше сейчас максимально четко и подробно описать свои пожелания к фирменному стилю города.
Сделать это можно на сайте: тутбудет.рф/brand в течение недели, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.
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